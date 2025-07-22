Galatasaray'da Frankowski'ye 2 talip birden!
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, devre arasında sarı-kırmızılılara gelen Przemyslaw Frankowski'ye 2 talip birden çıktığını yazdı.
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Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kaleci ve Victor Osimhen transferi ön planda tutuluyor.
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Sarı-kırmızılılar hem gelecek oyunculara kaynak oluşturmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için satış da yapmak zorunda...
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Bu doğrultuda hareket eden G.Saray için, Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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FRANKOWSKI, RENNES YOLUNDA!
Foot Mercato'nun haberine göre; devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan Przemyslaw Frankowski'ye Rennes talip oldu.
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Haberde Polonyalı oyuncunun Fransız ekibine transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi.
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Rennes'in 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ve Galatasaray'la bazı detayların görüşüldüğü haberin detaylarında yer aldı.
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OYUNCUDAN YEŞİL IŞIK!
Frankowski'nin de kulüplerin anlaşması halinde ayrılığa sıcak baktığı ve Rennes'e olumlu yanıt verdiği kaydedildi.
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PARIS FC GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
Öte yandan L'Equipe'in haberine göre ise, Ligue 1'in yeni ekiplerinden Paris FC, Frankowski'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için Galatasaray'la görüşmelere başladı.
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"BİZDEN AYRILACAKLAR BİZLE BERABER"
Teknik direktör Okan Buruk da oyuncu sayısının fazla olduğunu söylemiş ve "Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber." ifadelerini kullanmıştı.
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"OYUNCU SATMAMIZ GEREKİYOR"
Yabancı sayısı konusunda zorlanacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Zorlanacağımız yer yabancı sayısı. Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım." demişti.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
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