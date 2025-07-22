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        Haberler Sağlık Yüksek sıcaklıklar gıda kaynaklı enfeksiyonları tetikliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yüksek sıcaklıklar gıda kaynaklı enfeksiyonları tetikliyor

        Doç. Dr. Fatma Eser, "Son iki haftadır hem poliklinik hem de acil başvurularında bulantı, kusma, ishal vakalarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Genellikle, gıda zehirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:08
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        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
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        Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının mikroorganizmaların gıdalarda hızla çoğalmasına uygun bir ortam oluşturduğu, bu durumun özellikle dış ortamda tüketilen ya da uygun koşullarda saklanmayan yiyeceklerde gıda zehirlenmesi ve enfeksiyona yol açtığı bildirildi.

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Eser, yaz döneminde artan bulantı, kusma ve ishal vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

        BULANTI, KUSMA, İSHAL VE MİDE-BAĞIRSAK ŞİKAYETLERİ GÖRÜLÜYOR

        Gıdaların erken bozulmasında en büyük etkenin soğuk zincirin bozulması olduğunu belirten Eser, hastaların genellikle bulantı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetlerle hastaneye başvurduklarını söyledi.

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        Eser, açıkta satılan yiyecekler, seyahat koşulları, piknik gibi dış ortamların gıdanın bozulmasına zemin hazırladığını ifade ederek, "Gıdanızın ve tükettiğiniz ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmak gerekiyor. Bu da mümkünse açıkta satılan yiyeceklerden kaçınmak, kaynağına güvendiğimiz suyu tüketmek ve koşullarından emin olmakla mümkün olabiliyor" dedi.

        Enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin önemine dikkati çeken Doç. Dr. Eser, "Su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkamamız oldukça önemli. Soğuk zincir kurallarına uymaya daha hassasiyetle dikkat edilmeli. Mümkünse, açıkta satılan yiyeceklerden kaçınmak bu dönemlerde biraz daha iyi olabilir" uyarısında bulundu.

        Eser, sıcak havalarda bozulma riski artan gıdaların mutlaka buzdolabında saklanması gerektiğini vurgulayarak, dış ortamda bekleyen pişmemiş gıdaların bile mikroorganizma üreterek hastalığa yol açabileceğini ifade etti.

        "PASTA VE TAVUK TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMELİ"

        Gıda zehirlenmelerinde genellikle ilk belirtilerin bulantı, kusma ve ishal olduğunu belirten Eser, şöyle devam etti: "O zaman tüketebildiğimiz kadar sıvı almaya çalışıyoruz. Sıvı tüketmeye gayret etmek gerekiyor. Genellikle bu enfeksiyonlar bir iki günde kendini sınırlar ve geçer. Ateş, halsizlik eşlik ediyorsa kişinin şikayetlerine bununla birlikte kişi yeterince sıvı alamıyorsa o zaman bir sağlık merkezine başvurulmalı. Bu durum özellikle çocuk, yaşlı ve ek hastalığı olanlar için daha önemli. Bu kişilerin vakit kaybetmeden daha hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor."

        Doç. Dr. Eser, hava sıcaklıklarındaki artışın hasta sayılarında da artışı beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Son bir iki haftadır hem poliklinik hem de acil başvurularında bulantı, kusma, ishal vakalarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Genellikle, gıda zehirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat edilecek bazı besinler var özellikle yerken daha da dikkatli olunması gerekenler. Bunlar yumurta içeren krema, pasta gibi dışarıda tüketebileceğimiz ürünler. Tavuk tüketirken de daha dikkatli olmak gerekiyor. Bunlar bozulmaya daha müsait besinler."

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