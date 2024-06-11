Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
Kocaeli'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayarak, küfür ve tehdit eden B.K. ile arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kızların darp edildiği görüntüler ise tepkilere sebep oldu
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Kocaeli'de sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde başka kadınları darbettiği belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde B.K. ve G.K. isimli kadınların, R.S, A.T.S. ve C.S'yi darbettiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, B.K. ve G.K. gözaltına alındı.
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Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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