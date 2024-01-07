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        Haberler Gündem Sıcaklık artınca balon balığı da rota değiştirdi! - Güncel haberler

        Sıcaklık artınca balon balığı da rota değiştirdi

        Tüm türleri zehirli olan balon balığı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle rotasını değiştirerek İzmir ve İstanbul'a yöneldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:30
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        Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz'e yerleşen balon balığı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle rotasını değiştirerek İzmir ve İstanbul'a yöneldi.

        İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, balon balığının bütün türlerinin zehirli olduğunu belirterek, "Eskiden kış ayları daha soğuk geçtiği için bölgemizde yoktu" dedi.

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        Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yerleşen balon balığının yeni rotası, Ege ve Marmara Bölgesi oldu. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir ile insanlar ve avcı hayvanlar için öldürücü özellik taşıyan balon balığı mevsim sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi sonucu İzmir ve İstanbul'a göç etmeye başladı.

        Halkın tehlikeli olan balon balığı türlerini tanımadıkları için bilinçsiz olarak avlayabileceklerini belirten İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, "Balon balığı türlerini fotoğrafları ile tanıtmak lazım. Bu balığın her türü oldukça zehirli ve tehlikeli oluyor" dedi.

        "BALON BALIĞI ALIM FİYATI ARTIRILMALI"

        İklim değişikliklerinden dolayı balon balıklarının güneyden göç ettiklerini vurgulayan Karan, "Eskiden kış ayları daha soğuk geçtiği için bölgemizde yoktu. Ancak iklim sıcakları daha yüksek olduğu için balık şu an hep göç halinde. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığı ile mücadele için tanesini 5 TL'den alıyor. Ancak Avrupa ülkelerinde balon balığının tanesini balıkçılardan 2 dolara aldıklarına dair bilgi aldım. Türkiye'de ucuz olduğu için balıkçılar da avlamak istemiyor. Böylelikle balon balığı, her geçen sene daha fazla artıyor. Şu an balon balığının avlanma oranı yüzde 1 bile değil. Bu nedenle balıkçılara verilecek destek ya da alım fiyatının artırılması ile avlanma oranı yükseltilebilir ve balon balığı oranının normale dönmesi sağlanabilir" diye konuştu.

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        #Balon balığı
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