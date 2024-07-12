Sıcaklık 35, nem yüzde 78: Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı
Antalya'da hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi. Nem ve sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.
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Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı.
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Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi.
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Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.
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Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
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Muratpaşa Belediyesi'nin mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk gözlendi.
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Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.
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