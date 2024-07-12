EURO 2024'ün en çok sıçrama yapan 10 futbolcusu!

Mikautadze, Ajax'tan Metz'e kiralandığında 22 maçta 14 gol atarak formunu sürdürdü. Ajax, onu 2023'te Metz'den 16 milyon sterlin karşılığında satın aldı ancak Metz'de sadece dokuz maçta forma giydi. West Ham'ın ilgisine rağmen Monaco ve Roma'nın Mikautadze'yi küçük bir kar karşılığında transfer etmesi bekleniyor.