Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!

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Adana'da olay, dün öğle saatlerinde Saimbeyli ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunçöz (34), bir parkta çay içtiği T.A. (15) ile evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi.

KANLI BIÇAKLA EVDEN ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre Mehmet Tunçöz'ün annesi de meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı.

"ARKADAŞIMLA KAVGA ETTİM" Öldürülen Mehmet Tunçöz, 34 yaşındaydı. Sokakta T.A.'yı gören bir kişi, bu halde nereye gittiğini sorunca, "Arkadaşımla kavga ettim, ondan kaçıyorum" dedi. Tunçöz'ün annesi ise evden dumanlar çıktığını görüp, içeri girdi. OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Oğlunu kanlar içinde yatarken gören annesi, odadaki eşyaların da gazeteyle tutuşturulduğunu fark etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, vücuduna bıçak darbeleri alan Mehmet Tunçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. KAÇAK KATİL ZANLISI YAKALANDI Tunçöz'ün cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan T.A., ilçe merkezinde saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.