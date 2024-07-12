Beşiktaş'ta Cenk Tosun defteri kapandı! Yeni rotası Fenerbahçe

Beşiktaş'ta Cenk Tosun defteri kapandı. Siyah-beyazlılar, milli oyuncuyu yeni sezon planlamasında düşünmezken, sözleşmeye dair de beklenen görüşme gerçekleşmedi.

Milli oyuncunun siyah-beyazlı formayla kariyeri sona ererken, 33 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

F.BAHÇE'DEN 2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Cenk Tosun ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı öğrenildi.