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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 7 yaşındaki Yasin Eliş gölette boğuldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!

        Mardin'de serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki Yasin Eliş, tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü kırsal Kocatepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:59
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        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
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        Mardin'de olay, 7 Temmuz’da Derik ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla hayvanların su içmesi için yapılan gölete giren Yasin Eliş (7), boğulma tehlikesi geçirdi.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin sudan çıkardığı Yasin, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan Yasin Eliş, bugün sabah saatlerinde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

        Yasin Eliş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, götürüldüğü kırsal Kocatepe Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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