Kayıp olarak aranan genç kız, parçalanmış halde bulundu!
İstanbul Beylikdüzü'nde parçalara ayrılmış bulunan genç kızla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kan donduran cinayette, cansız bedeni bulunan genç kızın hakkında kayıp başvurusu bulunan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar olduğu tespit edildi. Genç kızı internet üzerinden eve temizlik için çağıran F.D.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 43 yaşındaki F.D.'nin 2007 yılında da Esenyurt'ta bir cinayet işlediği öğrenildi
Beylikdüzü’ndeki kan donduran olay iddialara göre şöyle yaşandı; 19 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliğine gelen bir kişi kızından haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kızın kayıp olduğu gün nerelere gittiğini adım adım takip etti. Genç kızın en son gittiği ev tespit edildi. Girdiği evden bir daha çıkmadığı belirlendi.
EV TEMİZLİĞİ İÇİN ÇAĞIRMIŞ
Harekete gecen Kayıp Şahıslar Amirliği ekipleri genç kızın girdiği evin 43 yaşındaki F.D. adlı bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli F.D. sorgulanmak üzere gözaltına alındı. F.D. ilk ifadesinde genç kızla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespitini öğrenmesi üzerine kan donduran itiraflarda bulundu.
ÖNCE BOĞMUŞ SONRA PARÇALAMIŞ
F.D. verdiği ifadede genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayırdığını söyleyen katil zanlısı, cesedi çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attığını itiraf etti.
POLİS CESEDİ BULDU
Şüphelinin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler genç kıza ait ceset parçalarını buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken şüpheli ile ilgili de detaylar otaya çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli F.D.’nin 2007 yılında da bir cinayet işlediği ve bu cinayetten cezaevine girdiği daha 2021 yılında da cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Fotoğraf: İHA