Kayıp olarak aranan genç kız, parçalanmış halde bulundu!

Beylikdüzü’ndeki kan donduran olay iddialara göre şöyle yaşandı; 19 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro amirliğine gelen bir kişi kızından haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kızın kayıp olduğu gün nerelere gittiğini adım adım takip etti. Genç kızın en son gittiği ev tespit edildi. Girdiği evden bir daha çıkmadığı belirlendi.

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EV TEMİZLİĞİ İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Harekete gecen Kayıp Şahıslar Amirliği ekipleri genç kızın girdiği evin 43 yaşındaki F.D. adlı bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli F.D. sorgulanmak üzere gözaltına alındı. F.D. ilk ifadesinde genç kızla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak genç kızın evine girişinin olup çıkışının olmadığı tespitini öğrenmesi üzerine kan donduran itiraflarda bulundu.

ÖNCE BOĞMUŞ SONRA PARÇALAMIŞ

F.D. verdiği ifadede genç kız ile internet üzerinden evini temizletmek için anlaştığını, eve geldiğinde ise aralarında tartışma çıktığı için kızı boğarak öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre daha sonra da evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayırdığını söyleyen katil zanlısı, cesedi çöp poşetleriyle birkaç günde inşaat alanındaki boşluğa attığını itiraf etti.