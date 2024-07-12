Dilan Çıtak'ı açıklamadan riskli kalp ameliyatı vazgeçirdi

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı olan Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkarak babasının kim olduğunu açıklamıştı. Tatlıses, kızını uzun süre kabul etmedi. En sonunda Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu kabul ederek soyadını verdi.

Dilan Çıtak, hafta başında yaptığı açıklamayla bir hayli merak uyandırdı; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."

Baba - kız ilişkileri; bir dargın, bir barışık devam eden İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki gerginliğin nedeni hep merak edildi.

İbrahim Tatlıses, şarkıcı olan kızının kariyeri için nüfuzunu da kullanıp yolunun açık olması için çaba gösterdi.

Kabul etmeme sürecinde babasına karşı bir hayli gergin olan Dilan Çıtak, babasının "Tamamdır, kızımsın" demesinden sonra, "Et, tırnaktan ayrılmaz" ilkesine uygun olarak birbirlerine sarıldı.

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Söz konusu açıklamada hedef aldığı kişinin babası İbrahim Tatlıses olduğunu anlamak hiç zor olmadı. Zira Tatlıses'in bu açıklamadan sonra kızını sosyal medyadan takip etmeyi bırakması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi, Çıtak'ın açıklamasında hedef alınan kişinin kim olduğunu gözler önüne serdi.

Dilan Çıtak'ın neler yaşadığına ilişkin açıklaması merakla beklenirken ses - seda çıkmadı. Öyle bir açıklamanın ucunun açık bırakılamayacağına göre Çıtak'ın neden vazgeçtiği, yapacağını dile getirdiği açıklamanın içeriği kadar merak edilmeye başlandı.

Aradan günler geçse de Dilan Çıtak, bırakın açıklama yapmayı, psikolojik taciz gördüğüne ilişkin yapacağı açıklamayı sosyal medya hesabından sildi.