Dilan Çıtak'ı açıklamadan riskli kalp ameliyatı vazgeçirdi
Dilan Çıtak'ı psikolojik taciz açıklamasından vazgeçiren neden, babasının riskli kalp ameliyatı olması
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı olan Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkarak babasının kim olduğunu açıklamıştı. Tatlıses, kızını uzun süre kabul etmedi. En sonunda Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu kabul ederek soyadını verdi.
Kabul etmeme sürecinde babasına karşı bir hayli gergin olan Dilan Çıtak, babasının "Tamamdır, kızımsın" demesinden sonra, "Et, tırnaktan ayrılmaz" ilkesine uygun olarak birbirlerine sarıldı.
İbrahim Tatlıses, şarkıcı olan kızının kariyeri için nüfuzunu da kullanıp yolunun açık olması için çaba gösterdi.
Baba - kız ilişkileri; bir dargın, bir barışık devam eden İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki gerginliğin nedeni hep merak edildi.
Dilan Çıtak, hafta başında yaptığı açıklamayla bir hayli merak uyandırdı; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."
Söz konusu açıklamada hedef aldığı kişinin babası İbrahim Tatlıses olduğunu anlamak hiç zor olmadı. Zira Tatlıses'in bu açıklamadan sonra kızını sosyal medyadan takip etmeyi bırakması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi, Çıtak'ın açıklamasında hedef alınan kişinin kim olduğunu gözler önüne serdi.
Dilan Çıtak'ın neler yaşadığına ilişkin açıklaması merakla beklenirken ses - seda çıkmadı. Öyle bir açıklamanın ucunun açık bırakılamayacağına göre Çıtak'ın neden vazgeçtiği, yapacağını dile getirdiği açıklamanın içeriği kadar merak edilmeye başlandı.
Aradan günler geçse de Dilan Çıtak, bırakın açıklama yapmayı, psikolojik taciz gördüğüne ilişkin yapacağı açıklamayı sosyal medya hesabından sildi.
Dilan Çıtak, ya pişman olmuştu ya da araya giren hatırlı dostlar vazgeçirmişti.
Evet, araya hatırlı dostlar girdi.
O dostlar, "Ne yapıyorsun Dilan? Baban birkaç gün sonra riskli kalp ameliyatı olacak" dedi.
Babasının kalp ameliyatı olacağından haberi olmayan Dilan Çıtak, psikolojik taciz açıklamasından vazgeçti.
İbrahim Tatlıses, dün verdiği konserde seyircilerinden helallik istedi. Bugün sabah saatlerinde kalp kapakçığı ameliyatı olan Tatlıses, tedbir amaçlı olarak 4 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra normal odaya alındı.