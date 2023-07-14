Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığının "ala" ile karıştırılmaması uyarısı!

        Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sıcak havalarda görülme sıklığı artan "samyeli" hastalığının vitiligo (ala) ile karıştırılabildiğini belirterek, "Bu lekelerin tedavisini kolayca sağlıyoruz" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:26
        Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığının "ala" ile karıştırılmaması uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Akdeniz Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yılmaz, halk arasında "samyeli" olarak bilinen Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) hastalığının ısınan havayla sık görüldüğünü söyledi.

        Mantarın gövde, sırt ve kollarda deri renginden açık veya nadiren koyu renkli lekeler biçiminde görülebildiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Deride normalde yaşayan mantar türü, sıcaklıkların artmasıyla vücutta lekeler biçiminde görülebiliyor. Lekeyi görünce 'Eyvah vitiligo oldum' diye bize başvuruyorlar. Hastalarımızın büyük kısmında samyeli çıkıyor. Yüzeysel bir mantar enfeksiyonudur. Basit bir hastalıktır ama görüntüsü rahatsız edicidir. Hastalar çok korkarlar. Aslında Tinea Versicolor'un etkeni her insan vücudunda bulunan bir maya mantarıdır. Yaz sıcağında terlemenin olması, sıcağın, nemin etkisiyle hastalık oluşturacak derecede boynumuzda, omuzlarımızda mantar çoğaldıkça bu lekelenmelere yol açar. Az da olsa yüzümüzde de çıkabilir. Samyeli hastalığı bulaşıcı değildir. Kişide bu mantar vardır, sıcak ve nemle mantar çoğalıyor ve lekelere yol açıyor. Bunun tedavisini şampuan, losyon ve kremlerle kolayca sağlıyoruz."

        REKLAM

        "BAZI HASTALARDA KAŞINTI GÖRÜLEBİLİYOR"

        Yılmaz, lekeler vücutta geniş alana yayılmışsa hastaya ilaç da verdiklerini vurgulayarak, lekelerin kaybolmasının bazen iki, üç hafta sürdüğünü, kaygılanılmaması gerektiğini ifade etti.

        Sıcak ve nem olduğu sürece bu hastalığın tekrar edebileceğine işaret eden Yılmaz, "Bazı hastalarda kaşıntı görülebiliyor. Ancak en büyük şikayetleri lekelerdir. Lekeler bazen sütlü kahve renginde, bazen beyazımsı olabiliyor. Samyelindeki lekelerin üzerinde ince kepeklenme vardır. Ala hastalığında da lekeler vardır ancak kepeklenme yoktur. O daha ciddi bir hastalıktır" diye konuştu.

        Yılmaz, hastalıktan emin olmak için ışıkla muayene ettiklerini, bazen mikroskopla inceleyerek kazıntı aldıklarını belirterek, ala hastalığında erken tedavinin önemli olduğunu kaydetti.

        Samyeli hastalığı daha çok 15 ile 30 yaş aralığındakilerde görülürken ala hastalığına her yaş grubunda rastlanabildiğini aktaran Yılmaz, "Polikliniklerde çokça samyeli vakası görmeye başladık. Sporcularda yaygın oluyor. Güneşte yanıp, bronzlaştıkça lekelerde dikkati çeken artışlar oluyor" ifadesini kullandı.

        Yılmaz, samyelinden korunmak için bol ve terlemeyi engelleyen kıyafetlerin tercih edilmesini, güneşte uzun süre kalınmamasını önerdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Karaciğer yetmezliği nedir, nakil hangi durumda gerekli?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Karaciğer yetmezliği nedir, nakil hangi durumda gerekli?
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        3 yeni halka arz geliyor
        3 yeni halka arz geliyor
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti