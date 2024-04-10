Sıcak havalarda sivrisineklere karşı doğal savunma: Kolayca uygulayabileceğiniz 8 korunma yolu!
Bahar mevsiminin gelmesiyle yavaştan ortaya çıkan sivrisineklere karşı korunmak taşıdıkları hastalıklardan dolayı önemlidir. Peki, sivrisineklerden nasıl korunabiliriz? İşte, sizin için sivrisineklerden korunmanızı sağlayacak 8 farklı yöntem!
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Sıcak havalarda artış gösteren sivrisineklerden evde yapılabilecek doğal çözümlerle korunmak mümkün. İşte, sıtma, Batı Nil virüsü, dang humması, chikungunya ve zika gibi ölümcül hastalıkları taşıyabilen sivrisinekleri evden uzak tutmak için uygulayabileceğiniz 8 yönteme dair detaylar...
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1. SİVRİSİNEKLERİN ÜREMESİNE İZİN VERMEMELİSİNİZ
Sivrisineklerin çoğalması için yalnızca birkaç damla suya ihtiyaçları vardır bu yüzden sivrisineklerle ilgili devam eden bir sorununuz varsa evde su birikintisi olan alanlara bakabilirsiniz.
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Bitkilerinizi, çiçek vazolarınızı, banyo ve duş alanlarınızı kontrol edebilirsiniz. Çiçek vazosu veya köpek mama kabı gibi suyun gerekli olduğu alanlar için ise sularını her gün tamamen değiştirmelisiniz.
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2. SİVRİSİNEK KOVAN KOKULARI EDİNEBİLİRSİNİZ
Limon, biberiye, adaçayı, lavanta, sardunya, nane, tarçın gibi gıdaların kokuları sivrisinekleri kovmanın birçok yolu arasında yer alabilir. Bununla birlikte, sivrisinek türüne bağlı olarak farklı kokular işe yarayabilir.
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3. PARFÜM KULLANMAMALISINIZ
Birçok parfüm sivrisinekleri üzerinize çeker. Eğer sivrisinekler tarafından çok fazla ısırıldıysanız bunun sebebi parfümünüz olabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek istiyorsanız birkaç gün parfüm sıkmayı bırakabilirsiniz.
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Koku kullanmanız gerektiğini düşünüyorsanız lavanta gibi sivrisineklerin nefret ettiği bitkilerin yağlarını içeren esansiyel yağ karışımını deneyebilirsiniz.
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4. SARIMSAK KULLANABİLİRSİNİZ
Sarımsak, doğal bir sivrisinek öldürücü ve kovucudur. Sarımsağın güçlü kokusu sivrisineklerin ısırmasını engelleyerek onları evinizden uzaklaştırabilir. Evinize sarımsak spreyi sıkmak istemiyorsanız yemeklerinizde sarımsak kullanarak onları evinizden uzaklaştırabilirsiniz.
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5. SİVRİSİNEK YOK EDEN KARIŞIM HAZIRLAYABİLİRSİNİZ
Çok basit bir sivrisinek tuzağı, evdeki sivrisinek sorununuzu hızlı bir şekilde çözebilir. Sivrisinekler suda ürediği için evinizde sulu tuzak hazırlayabilirsiniz. 500 mililitre suya 6 damla bulaşık deterjanı veya sıvı sabun koyarak onları tuzağa düşürebilirsiniz. Her odada ayrı bir yere küçük bir kase sabunlu su koyabilirsiniz.
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6. SAKSI TABAKLARINI KUMLA DOLDURABİLİRSİNİZ
Bitkilerinizin zarar görmemesi için sivrisinek üremesini durdurmanız gerekebilir. Bu durumu engellemek içinse saksılarınızın altındaki tabaklarını kumla doldurabilirsiniz. Bu, nemi hapsederek sivrisineklerin üreyebileceği suyun etrafa akmasını engeller.
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7. İÇERİĞİ DOĞRU KOVUCU SPREY SEÇMELİSİNİZ
Özellikle dietiltoluamid (DEET), pikaridin veya limon okaliptüs yağı içeren bir böcek kovucu, en uzun süreli korumayı sağlayabilir. Bununla birlikte, ısırıklara karşı korunmak için citronella veya çay ağacı yağı gibi bitki özleri içeren kovucuların çok daha sık uygulanması gerekebilir. Ayrıca, en etkili koruma için böcek kovucuyu cildin açıkta kalan tüm bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulayabilirsiniz.
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8. EVİNİZE SİNEKLİK TAKTIRABİLİRSİNİZ
Sivrisinekler küçük olduğu için her yerden girebilir bu yüzden evinizdeki pencerelerde, kapılarda, havalandırma deliklerinde ve bacalarda sineklik bulundurmanız çok işinize yarayabilir.
Kaynak: The University of Sydney, Healthy Talbot, Better Health