Bu şehir efsanelerine kanmayın!

İnternet kişiler için çalışmanın, öğrenmenin ve sosyalleşmenin ana kaynağı haline geldiğinden beri başta siber güvenlik olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Hızla değişen dünya düzeninde hackerların dolandırıcılık şekilleri de aynı hızda değişiyor ve gelişiyor.
SİBER GÜVENLİKLE İLGİLİ EN YAYGIN 4 ŞEHİR EFSANESİ
Kimlik avı saldırıları ve siber dolandırıcılığın yüzde 32 oranında arttığının altını çizen siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu tür saldırılardan ve siber dolandırıcılıktan korunmak adına Siber Güvenlik Farkındalık Ayı kapsamında yanlış bilinen 4 siber güvenlik efsanesini şöyle sıraladı:
1. Efsane: Antivirüs artık geçmişte kaldı
Gerçek: ‘’Antivirüs’’ kavramı zaman içerisinde çok katmanlı bir güvenlik paketine dönüştü. Günümüzde tüm teknolojik cihazlar için etkili bir güvenlik önlemi şart.
Tek bir cihazı korumasız bırakmak, evinizin kapısını açık bırakıp hırsızın içeriye girmesini beklemekle eşdeğerdir. Bu nedenle antivirüs programlarının hâlâ siber saldırılardan korunmanın ön koşulu olarak konumlandırılması gerekiyor.
2. Efsane: Tek bir basit şifre saldırılardan korunmak için yeterli
Gerçek: Teknolojik cihazlarda güçlü olmayan şifreler kullanmak kişi ve kurumları siber saldırılar karşısında korunmasız bırakabiliyor. Hacker’ların kolaylıkla tahmin edebileceği şifreler e-postanıza, kişisel belgelerinize, banka hesaplarınıza, fotoğraflarınıza ve videolarınıza erişmeleri anlamına geliyor.
Bu nedenle güçlü, karmaşık, benzersiz parolalar seçmek ve tüm çevrimiçi hesaplarda çok faktörlü (2FA) kimlik doğrulamayı etkinleştirmek gerekiyor. Basit gibi görünen ve göz ardı edilebilen bu yöntem hacker’ların elini kolunu bağlıyor.
3. Efsane: VPN uygulaması, gizliliğimi korumayı başaramaz
Gerçek: VPN uygulamaları, kişi ve kurumların gizliliğini korumayı başarıyor. VPN kullanımı, bilgisayar trafiğinizi şifreleyip birkaç coğrafi konum üzerinden yönlendirerek IP adresini gizliyor ve hem kullanıcıları korurken hem de siber suçluların veri toplamasına engel oluyor. Öyle ki herkese açık WiFi kullanıldığında bağlanmak üzere olduğunuz ağı kimin sunduğundan emin değilseniz, bu ağı kullanmadan önce VPN'in açık durumda olduğundan mutlaka emin olun.
4. Efsane: Siber saldırı benim başıma gelmez
Gerçek: Bir kişinin hırsızlığa uğrama ihtimali 50’de 1, bir kişiye yıldırım çarpması ihtimali ise 14.600’de 1’dir. Dünya genelinde ise her 30 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu nedenle siber saldırı yaşamayacağını düşünmek biraz ütopik yaklaşım olarak düşünülmeli. Günümüzde internetin olmadığı bir dünya hayal bile edilemiyor. Online dünyanın geleceğini kestirmek güç olsa da kesin olan bir şey var ki o da güvende kalmamız gerektiği.
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