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        Haberler Magazin Oyuncu Sibel Kekilli, Instagram'da kiTürkiye engelini 7 yıl sonra kaldırdı

        Sibel Kekilli, Türkiye engelini kaldırdı

        Oyuncu Sibel Kekilli, 7 yıl sonra Instagram hesabındaki Türkiye engelini kaldırdı. Kekilli'nin hesabı artık Türkiye'den de takip edilebiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:55
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        • 1

          Almanya'da yaşayan Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medya üzerinden tacizlere maruz kaldığı gerekçesiyle 2017'de Instagram hesabına Türkiye'den girişleri engellemişti.

        • 2

          Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Sibel Kekilli, 7 yıl sonra bu kararından vazgeçerek, hesabını Türk takipçilere açtı. Artık Türkiye'deki Instagram kullanıcıları da oyuncuyu takip edebilecek.

        • 3

          Sibel Kekilli; Türkiye'den takiplere engel koymadan önce şu açıklamayı yapmıştı: Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim.

        • 4

          Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!

        • 5

          Altın Ayı ve Altın Portakal ödüllü Sibel Kekilli, 'Duvara Karşı', 'Game of Thrones', 'Eve Dönüş' ve 'Karanlık Gece' gibi yapımlarda rol almıştı.

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