SHOW TV, Şubat ayında da birinci

Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye’nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV, Ekim 2024, Kasım 2024, Aralık 2024 ve Ocak 2025'te olduğu gibi Şubat2025'te de yine ‘En Çok İzlenilen Kanal’ oldu.

Sevilen dizileri, programları ve ana haberiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen SHOW TV, Prime Time ‘20+ABC1’ ve ‘AB’ kategorilerinde şubat ayında da zirveye yerleşti.

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Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz…