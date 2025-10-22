Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi'den ilk tanıtım geldi! Rüya Gibi konusu ve oyuncuları
Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmak için gün sayan yeni dizi Rüya Gibi'den ilk tanıtım yayınlandı. Dizi, Aydan'ın (Seda Bakan), İstanbul'un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulmasıyla başlıyor. İşte, Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi konusu ve oyuncuları
Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi'den ilk tanıtım yayınlandı. Dizinin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşırken, yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen oturuyor. İşte, Rüya Gibi dizisi konusu ve oyuncuları
RÜYA GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.
RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Rüya Gibi”nin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
YAPIM KADROSU
Yapım: TMC Film
Yapımcı: Erol Avcı
Senaryo: Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen
Yönetmen: Selim Demirdelen
İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.