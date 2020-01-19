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BKM imzalı, Show TV’de salı günü izleyicileriyle buluşan ve büyük beğeni toplayan Ramo'nun ilk bölümünde heyecan eksik olmadı. İddialı tanıtımlarıyla adından söz ettiren ve uzun zamandır merakla beklenen dizi, sürprizleriyle izleyenlerden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA #RAMO KONUŞULDU!

Ramo, yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 7.25 izlenme oranı (rating),15.33 izlenme payı (share),AB’de 6.27 izlenme oranı (rating),13.90 izlenme payı (share) ve Total’de 7.03 izlenme oranı (rating),14.92 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 10 dakika dünyada ise 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

RAMO ZİRVEDE!

Ramo, ekrana gelen ilk bölümüyle YouTube'da 4 günde 3 milyon 700 bin izlenme oranına ulaşırken, trend videolar listesinde zirveye yerleşti. Twitter Türkiye trend listesinde 1. olan dizi, Twitter dünya trend listesinde ise 4. sırada yer aldı

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 2. bölüm tanıtımı: