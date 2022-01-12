SHOW TV'nin yeni dizisi ‘Oğlum’dan ilk fragman

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız’a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

Merakla beklenen projenin teaser’ı bir çocuğun rüyasından açılırken teaser’daki “Umut, her zaman bir yolunu bulur, kayadan fışkıran bir çiçek gibi…” sözleri dizinin seyirciye etkileyici bir umut hikayesi aktaracağının sinyallerini verdi.

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak hikayesiyle ‘Oğlum’ çok yakında Show TV’de başlıyor!