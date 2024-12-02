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        Haberler Televizyon SHOW TV, Kasım ayında da birinci!

        SHOW TV, kasım ayında da birinci!

        Birbirinden iddialı yapımlarıyla fark yaratan, Türkiye'nin en renkli ve yenilikçi kanalı SHOW TV; kasım ayına da 'Prime Time'da 3, 'Tüm Gün'de aldığı 2 birincilikle damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:39
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        SHOW TV, yine birinci!
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        Ekim ayının birincisi olan SHOW TV, kasım ayında da adını zirveye yazdırarak 7'den 70'e her izleyicinin gönlüne taht kurduğunu bir kez daha gösterdi.

        Sevilen dizileri ve programlarıyla sezonda birinciliği elde eden SHOW TV; '20+ABC1 Kategorisi Pime Time', 'AB Kategorisi Prime Time', 'Total Kategorisi Prime Time', '20+ABC1 Kategorisi Tüm Gün' ve 'AB Kategorisi Tüm Gün'de kasım ayının birincisi oldu.

        Geçen sezondan bu yana devam eden ve reyting rekorları kıran 'Bahar', 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Sandık Kokusu'nun yanı sıra yeni sezona da 'Deha', 'Kalpazan', 'Siyah Kalp' ve 12 sezondur eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show' ile damgasını vuran SHOW TV, gündüz kuşağı programları ve SHOW Ana Haber ile haftanın her günü izleyicileri ekran başına kilitleyerek adından söz ettirdi.

        Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz...

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