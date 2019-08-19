40'lı yaşlarında vücudunda birtakım sorunlar olduğunu görüp egzersiz yapmaya başlayan Beaty, "Vücudum yavaşlıyordu ve daha fazla yağlanıyordum" diyerek, antrenman yapmaya başladığını ve dambılla yaptığı güç antrenmanının onun için bir tutku haline geldiğini söyledi.