Stone ayrıca kendisine yıldırım çarptığını da açıkladı.

Aktris, "Yıldırım çarptı, gerçekten çok şiddetliydi. Evdeydim, kendi kuyumuz vardı. Ütüye su dolduruyordum ve elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düştü ve sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum ve buzdolabına çarptım. Neyse ki annem yüzüme vurdu ve beni ayılttı." şeklinde konuştu.