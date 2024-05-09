Shaquille O'Neal'dan eski eşine yanıt: Ben olsam ben de kendime âşık olmazdım
Shaquille O'Neal, yazdığı kitapta kendisine hiç âşık olmadığını itiraf eden eski eşi Shaunie Henderson'a "Ben olsam ben de kendime âşık olmazdım" diye yanıt verdi
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NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O’Neal, eski eşi Shaunie Henderson'ın yazdığı kitaptaki itirafına yanıt verdi. 49 yaşındaki Henderson, 'Yenilmez: Kuralları Değiştirmek ve Kendi Şartlarımla Kazanmak' (Undefeated: Changing the Rules and Winning on My Own Terms) adlı kitabında 52 yaşındaki emekli basketbol yıldızı Shaquille O’Neal'a hiç âşık olmadığı itirafında bulunmuştu.
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Shaquille O’Neal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eski eşine yanıt verdi. Ünlü yıldız; "Anlıyorum, ben olsam ben de kendime âşık olmazdım. En iyi dileklerimle. Sevgiler, Shaq" mesajını yazdıktan sonra ekledi: Güven bana, anlıyorum.
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Shaunie Henderson kitabında; “Anne olmanın ve çocuklarımı büyütmenin o tatlı ilk yıllarından keyif aldım. Her zaman çocuklarla ve ailemle meşguldüm. Arada sırada seyahat etme veya NBA lüks hayatının biraz tadını çıkarma fırsatım oldu. Ama görünmez bir şekilde evliliğim çökmeye başlıyordu" diye yazmıştı.
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Shaunie Henderson, evliliğinin boşanmaya giden sürecini şöyle kaleme almıştı: Yazdığım gibi, ilk zamanlar belli değildi. İlk kez hastalandığınızda belirtilerin hafif olduğunu ve hasta olduğunuzdan bile emin olmadığınızı bilirsiniz. İlk yıllarda işler böyleydi. Meşguldüm ve mutluydum. Neler olduğunu fark etmedim. Ancak hastalık ilerledikçe semptomların göz ardı edilmesi giderek zorlaştı.
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Shaquille O'Neal'in "kaybolma" alışkanlığı olduğunu ve sadakatsizlikten şüphelendiğini de yazan Henderson, "Geriye dönüp baktığımda, o adama gerçekten aşık olup olmadığımı bilmiyorum ama ailemin olduğu adamla evlenme fikrine aşıktım" ifadesini kullanmıştı. Henderson ayrıca "Birlikte bir hayat kurma fikrine aşıktım. Onunla vakit geçirmekten gerçekten keyif aldım. NBA gezileri bana eşimle birlikte olma ve bir süreliğine de olsa NBA hayatını deneyimleme şansı verdi" demişti.
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Shaquille O’Neal ile Shaunie Henderson, 2002'de evlenmiş, 2011'de boşanmıştı. Dokuz yıl evli kalan çiftin iki kız ve iki erkek olmak üzere dört çocuğu var. O’Neal'ın eski eşinden Taahirah adında bir kızı, Henderson'ın da önceki evliliğinden Myles adında bir oğlu bulunuyor.
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