Shaquille O'Neal'dan bin dolarlık pedikür itirafı: Işıltı ve desen tercih ediyorum

"ANNEM SAYESİNDE PEDİKÜRE BAŞLADIM"

İlk olarak annesi Lucille O'Neal'in önerisi üzerine pedikür yaptırmaya başladığını anlatan yıldız basketbolcu, şunları söyledi: Gerçek bir hikâye. Bir keresinde ayak tırnağım kopmuştu ve maçta oynayamayacaktım. "Ayak tırnağım koptu" dedim, annem de bir şeyler yaptı ve tırnağımın üzerine kırmızı bir oje sürdü. O maçta 40 sayı attım.