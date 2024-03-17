Shakira: Aşkım için kariyerimi askıya aldım

"GERARD'IN YANINDA OLMAK İÇİN KARİYERİMİ ASKIYA ALDIM"

Tüm bunların ardından kendisine yeni bir hayat kuran Shakira, Sunday Times'a verdiği yeni röportajında; "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için kariyerimi askıya aldım, böylece o futbol oynayabilecekti" ifadelerini kullandı.

Shakira, ayrıca "Aşk için çok fazla fedakârlık yaptım" diye konuştu.