Resmi Gazete'de yer alan sınav ilanına göre, SGK aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından 20 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

SGK uzman yardımcılığı sınavı için adayların, 8-19 Haziran arasında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Ankara'da 12 Temmuz'da yapılacak yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, kurumun (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecek.