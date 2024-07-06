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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK'nin "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        SGK'nin "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 21:20 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:20
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        Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

        SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

        Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

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        #sgk emekli sitesi
        #haberler
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