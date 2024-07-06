Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı.
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Edirne’de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gün müsabakaları dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların güreşleriyle başladı.
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Bugün öğle saatlerinde 40 başpehlivan kol bağlayacak.
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BAŞPEHLİVANLARDAN BOZKURT İŞARETİ
Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı.
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Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.
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Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.
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