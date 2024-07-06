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        Haberler Spor Diğer Güreş Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti - Diğer Haberleri

        Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:52
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          Edirne’de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gün müsabakaları dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların güreşleriyle başladı.

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          Bugün öğle saatlerinde 40 başpehlivan kol bağlayacak.

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          BAŞPEHLİVANLARDAN BOZKURT İŞARETİ

          Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı.

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          Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

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          Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.

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