RÜŞTÜ ONUR ATİLLA - NEZ

ANLAŞMALI MI İHANET Mİ?

Rüştü Onur Atilla, Nez ile olan beraberliğini açıklamasından sonra haftanın en çok konuşulan ünlüleri arasında ilk sırada yer aldı. Atilla'nın sosyal medyadan yaptığı ardı arkası kesilmeyen açıklamaları da bu hafta en çok konuşulan paylaşımlar oldu.

Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da yollarını ayırmıştı.

Oyuncu yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.