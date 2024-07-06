Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Profesör Görür: Deprem biterse, hepimiz biteriz

        Profesör Görür: Deprem biterse, hepimiz biteriz

        Deprem ile doğa arasındaki dengeye işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de düzenlenen 'Deprem' konulu panelde konuşan Bilim Akademisi üyesi ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu ülkede çakılan her çivinin gözetim ve denetimi sizin boynunuzun borcudur. Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek?' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi.

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin ve Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 'Deprem' konulu panel düzenledi. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen panele Bilim Akademisi üyesi ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve vatandaşlar katıldı. Panele katılan Prof. Dr. Naci Görür, 'Mardin’in depremselliği ve deprem dirençli Mardin', Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu da 'Şubat 2023 depreminde ortaya çıkan hatalarımızın ne olduğunu ve ne yapmalıyız'ı anlamak' başlıklı konuşmalar yaptı. Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu'na davetlerini kırmadıkları için teşekkür etti. Panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depreme karşı dirençli binalar yapılmasını gerektiğini belirterek, "Bu ülkede çakılan her çivinin gözetim ve denetimi sizin boynunuzun borcudur. Bize, 'Bu depremler ne zaman bitecek' diye soruyorlar. Bazen teyzeler ellerini açarak dua ediyorlar. Sakın deprem bitsin diye dua etmeyin. Deprem biterse, hepimiz biteriz. Dünya yaşamaz, ölü bir gezegen haline gelir. Deprem, dünyanın nabzıdır, kalp atışıdır" dedi.

        REKLAM

        'MARDİN’DE RANT UĞRUNA TARİHİ GÖLGELEMEMEK LAZIM'

        Panelin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, belediyelerin, mühendis odalarının, iş insanlarının ve valiliklerin davetleri üzerine birçok kente gidip o kentin depremselliğini, o kenti depreme hazırlamak için nelerin nasıl yapmaları gerektiğini anlattığını söyledi. Mardin'den de bir davet aldığını ve burada konuşma yaptığını ifade eden Görür, "Tabii ki bu hiç deprem olmayacak anlamında değil, Mardin'in hem komşularının depremlerinden hem de kendi içinde olabilecek küçük depremlerden etkilenebileceğini, bunun için de yönetiminin hazır olması gerektiğini, halkın eğitilmesi gerektiğini, altyapının gözden geçirilmesi gerektiğini, ekosistem ve çevresine dikkat edilmesi gerektiği anlattım. Mardin Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri. Her yerinden tarih fışkırıyor. Bu kenti ranta kurban etmemek lazım. Bu kentte koca koca binaları rant uğruna yapıp tarihi gölgelememek lazım. Mardin gibi bir yeri geleceğe taşımak gerekiyor. Elbette ki binalar yapılacaktır. Fakat hangi binanın nereye yapılacağının bilimin karar vermesi gerekiyor" diye konuştu.

        'TARİHİ YAPILARIN GÖZDEN GEÇİRMESİNDE BÜYÜK FAYDA VAR'

        Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu ise tarihi yerlerde zaman geçtikçe yapılaşmaların arttığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu kuvvetler, bu hareketlik yapının dengesine etki ediyor. Eski zamanlarda yapılan bazı önemli gösterge taşları yerinden kaydığı zaman ne diyor yapı? Yapı diyor ki bir problem var. Bu problemi gider. O zaman bizim bu yapılara müdahale etmemiz lazım. Zemin durumuna bakmamız gerekiyor. Gerçekten bu zemin bu yapıyı taşır mı? Zemin çalışması yapmamız gerekiyor. Eğer taşımıyorsanız zemin açısından tedbir almamız lazım. Tabii ki yapı onarım ihtiyacı isteyebilir. Taşlar arasındaki harçta bozulmalar meydana gelmiş olabilir. Ya da bazı taşlar dış etkilere, ağır ortam koşullarına maruz kalarak yıpranmış olabilir, bu taşları da değiştirmemiz gerekebilir. Dolayısıyla yapılarımızın da bir deprem sebebiyle tamamen yıkılmadan bu yapıların gözden geçirmesinde büyük fayda var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #naci görür
        #Deprem
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Habertürk Anasayfa