Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası UEFA'nın çifte standardı: Merih kararına Marca bile siyasi dedi! - Futbol Haberleri

        UEFA'nın çifte standardı: Merih kararına Marca bile siyasi dedi!

        UEFA, futbolcuların siyasi ve ideolojik davranışlarına genellikle para cezası verirken, Türkiye milli futbolcusu Merih Demiral'a bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza verdi. UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezanın 'tamamen siyasi' sebeplerden kaynaklandığını, İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca da kabul etti. İşte Avrupa medyasının diğer önde gelen kuruluşlarının olayla ilgili başlık ve yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

        • 2

          JUDE BELLINGHAM'A ERTELEMELİ BİR MAÇ CEZA

          UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), EURO 2024'te gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı ise temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin euro para ve ertelemeli olarak bir UEFA müsabakasından men cezasına çarptırdı.

        • 3

          İngiltere Futbol Federasyonuna da taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de bin euro para cezası verildi.

          İngiliz futbolcu Jude Bellingham’ın Slovakya maçından sonra edep yerini tribünlere göstermesi ile Merih’in hareketini karşılaştıran ve Bellingham’ın para cezasına çarptırılmasını hatırlatan Marca, “Bellingham ile Demiral. İki farklı sevinç iki farklı yaptırım. Sebebi tamamen siyasi” ifadelerini kullandı.

        • 4

          UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık cezanın ‘tamamen siyasi’ sebeplerden kaynaklandığını, İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca da kabul etti.

        • 5

          Avrupa medyasının diğer önde gelen kuruluşlarının olayla ilgili başlık ve yorumları şöyle:

        • 6

          La Gazzetta dello Sport: Demiral en güzel günü mahvetti. Bozkurt işareti Merih Demiral’a pahalıya patladı. UEFA finale kadar Türk oyuncuyu diskalifiye etti.

        • 7

          AS: Demiral, Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra ülkesinin aşırı sağıyla ilişkilendirilen Bozkurt işaretiyle sevinç yaşadı. Türkiye cezaya tepki gösterdi.

        • 8

          The Sun: Türkiye defans oyuncusu Merih Demiral, Avusturya karşılaşmasındaki tartışmalı Bozkurt selamı için iki maçlık ceza aldı

        • 9

          Bild: UEFA, Türkiye’nin yıldızı Merih Demiral’ı cezalandırdı.

        • 10

          L’Equipe: Avusturya karşısında yaptığı kutlama sonrası Demiral’a UEFA’dan 2 maç ceza.

        • 11
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Habertürk Anasayfa