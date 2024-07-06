UEFA'nın çifte standardı: Merih kararına Marca bile siyasi dedi!

JUDE BELLINGHAM'A ERTELEMELİ BİR MAÇ CEZA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), EURO 2024'te gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı ise temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin euro para ve ertelemeli olarak bir UEFA müsabakasından men cezasına çarptırdı.