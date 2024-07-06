Ceren Moray sevgilisiyle tatilde
Oyuncu Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı
Giriş: 06.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:11
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan Bodrum'da tatil yapıyor.
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Çift, önceki gün Gümüşlük’te bulunan bir otelin iskelesinden denize girdi.
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Âşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Ceren Moray ile Doğu Orcan, denizin ardından iskelede güneşlendi.
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