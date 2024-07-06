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        Haberler Magazin Ceren Moray sevgilisiyle tatilde - Magazin haberleri

        Ceren Moray sevgilisiyle tatilde

        Oyuncu Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 15:09 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:11
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ceren Moray, DJ sevgilisi Doğu Orcan Bodrum'da tatil yapıyor.

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          Çift, önceki gün Gümüşlük’te bulunan bir otelin iskelesinden denize girdi.

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          Âşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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          Ceren Moray ile Doğu Orcan, denizin ardından iskelede güneşlendi.

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