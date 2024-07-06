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        Son dakika haberi Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!

        Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:06
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        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
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        Galatasaray’da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteme maksadıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryom Salonu’nda gerçekleşti. Konuşmaların ardından yönetim kuruluna yetki verilecek maddeler tek tek okunarak oylamaya sunuldu. Başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi. Oylamanın ardından Başkan Özbek, kulüp üyelerine teşekkürlerini iletti.

        Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, Başkan Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu'na; tüzüğümüzün 24. maddesinin 10, 12 ve 13 fıkraları ile 145. maddesi uyarınca belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2026 tarihine kadar yetki verilmesine karar verilmiştir" denildi.

        ÖZBEK: "HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Dursun Özbek şunları söyledi:

        "Bugün genel kurulda bir şey ortaya çıktı. Demek ki birbirimizle konuşabiliyorsak ve birbirimizi seviyorsak biz çok büyük bir kulübüz. Gerçekten bugün burada seviyeli tartışmalar ön plana çıkmıştır. Galatasaray'ın gerektiğinde birleşebileceğini herkese gösterdik Daha önce savaş kelimesini kullandığım için hepinizden özür diliyorum. 'Fikir ayrılığı' demeliydim. Bana ve yönetim kuruluna verdiğin yetkilerden ötürü hepinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum."

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