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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda maçı öncesi Berlin sokakları kırmızı beyaz! - Futbol Haberleri

        Hollanda maçı öncesi Berlin sokakları kırmızı beyaz!

        Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye takımları, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi. İşte Berlin'den görüntüler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:01
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          Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.

        • 2

          Turnuva boyunca Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Berlin'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı.

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          Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, başkent Berlin'de meydanlarda toplandı ve stadyuma doğru hareket etti.

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          Türk taraftarlar, mehter marşı eşliğinde meşaleler yakıp, tezahüratlar söyledi. Futbolseverler millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

        • 5

          İşte Berlin'den görüntüler:

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