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        Haberler Gündem Bodrum'da akıllara durgunluk veren olay: Önce evini yaktı sonra kuyuya atladı! - En son haberler

        Bodrum'da evini yaktıktan sonra kendisini kuyuya atan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkamet ettiği evi ateşe veren kişi, jandarma ekiplerinden kaçarken kendisini su kuyusuna attı. Bacağını kıran Fahri Anıl I., itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:08 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:27
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        Evi yakıp su kuyusuna atladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini ateşe verip, başkasına ait motosiklet ve etrafa zarar veren Fahri Anıl I. (40), jandarma ve itfaiye ekiplerini görünce, kaçıp, bahçesindeki su kuyusuna atladı. Bacağını kıran Fahri Anıl I., itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

        Olay, saat 17.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fahri Anıl I., henüz belirlenemeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken Fahri Anıl I., dışarı çıkıp, ortalığı savaş alanına çevirdi.

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        SU KUYUSUNA ATLADI

        Park halindeki başkasına ait bir motosiklete zarar veren Fahri Anıl I., ardından evinin bahçesini de yakmak istedi. Bir ara eline bıçak alıp, etrafa zarar vermek amacıyla savuran Fahri Anıl I., bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerini karşısında görünce kaçmaya başlayıp, evinin önündeki su kuyusuna atladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İtfaiye ekipleri Fahri Anıl I.'yı atladığı su kuyusundan çıkardı. Bacağında kırık olduğu belirlenen Fahri Anıl I., çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ

        İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken evde büyük çapta hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fahri Anıl I.'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #BODRUM
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