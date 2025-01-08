Yemek kartı ile market alışverişi yasaklandı mı? SGK açıklama yaptı
SGK'nin yemek kartlarıyla ilgili yaptığı yeni düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Çalışanların yemek kartlarını market alışverişinde kullanıp kullanamayacağı merak konusu olurken, SGK'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, yemek kartıyla market alışverişi yasaklandı mı? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...
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SGK'nin yemek kartları ile ilgili yaptığı son düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Çalışanların market alışverişini yemek kartıyla yapıp yapamayacağı konuşulurken SGK tarafından bir açıklama geldi. Peki Yemek kartı ile market alışverişi yasaklandı mı? İşte, detaylar...
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SGK YEMEK KARTLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartlarının kullanımıyla ilgili, "Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yaptı.
SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."
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YEMEK KARTI İLE MARKET ALIŞVERİŞİ YASAKLANDI MI?
Pluxee'den yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2024'te SGK tarafından yayınlanan 2024/17 sayılı genelgeyle yemek kartları, kullanım alanları değişmeden SGK priminden yüzde 100 muaf hale geldi.
Bu kararla yemek kartlarından herhangi bir limite tabi olmaksızın prim alınmayacak, sadece nakit yardımlar ve nakit gibi her yerde geçen kartlarla yapılan yemek yardımlarında 2025 yılında 158 liraya kadar istisna uygulanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, SGK tarafından yayınlanan son genelgeyle çalışanlarına yemek kartıyla ayni yardım yapmak isteyen işverenlerin artık prim ödemeyeceğinin kesinleştiğini belirterek, "Danıştay tarafından iptal edilen SGK'nın 2022 tarihli genelgesindeki ayni yemek yardımlarından prim alınmasından yeni genelgeyle vazgeçildi." değerlendirmesinde bulundu.
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YEMEK KARTLARININ KULLANIM ALANINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) son düzenlemeyle yemek kartlarında prim ödemesini kaldırarak işverenin elini rahatlattığını belirterek, kullanımında herhangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.
Piyade, düzenleme sayesinde yemek ödeneklerinin çalışan lehine artırılmasının önünün açıldığını dile getirdi.
Danıştayın son kararıyla ayni yardım olan yemek kartlarından prim alınmasının önüne geçildiğini aktaran Piyade, "SGK, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin B bendine uygun olarak, ayni yardım kapsamında yönetmelik ve devamında genelge düzenleyerek yemek kartlarından prim alınmayacağını, ayni yardım olduğunu beyan etmiştir." ifadesini kullandı.