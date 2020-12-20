AA

SGK, prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor.

İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden günlük bilgilendirme yapan kurum, ayrıca vatandaşları televizyon aracılığı ile de bilgilendirmek için kamu spotu hazırladı.

SGK prim ve vergi borçları, Kredi Yurtlar Kurumu borçları ile trafik ve idari para cezalarına yapılandırma imkanını duyuran kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) onayının ardından tüm televizyon kanalları ile paylaşıldı.

Kamu spotu ile borç yapılandırılması imkanından bütün vatandaşların haberdar olması ve sunulan avantajlardan faydalanması hedefleniyor.

Yapılandırmaya son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunun vurgulandığı kamu spotunda, borçluların faiz ve gecikme zamlarından önemli indirimler yapılacağı bilgisine de yer veriliyor.