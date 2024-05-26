Sezonun son prömiyeri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu, MDTistanbul, 3 parçadan oluşan 'Rezonans' adlı programıyla 2023 - 2024 sanat sezonundaki son prömiyerini 25 Mayıs akşamı (dün akşam) Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

'Pasion S'in müziği Onur Seçki - Utku Şilliler, 'Rutin'in müziği Tuluğ Tırpan ve 'Heyecan'ın müziği

Jiho Jang imzası taşıyor.

Gecede 'Rezonans' teması; titreşim, uyum ve etkileşim gibi kavramları vurgulayarak derin ve biri

birbirinden farklı bir atmosfer yaratma hedefiyle izleyenlerin karşısında oldu. İstanbul Devlet

Opera ve Balesi ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin iş birliği ile hazırlanan, Erika Silgoner’in

parçası 'Pasion S'; yalnızlığın karmaşık katmanlarını sorgularken, gecenin ikinci parçası 'Rutin'

ise özgün bir iç ritim ve akıcı fiziksel bir devinim içeriyor. Bu parçada, dijital sanatçısı Ecem Dilan

Köse, 2018'de yaptığı ’Skin II’ adlı çalışmasını tekrar yorumlayarak eserde yer aldı. 'Heyecan', hayatın özünü oluşturan kural ve gelenekleri beden diliyle yansıtırken, gecenin

titreşimini yükseltti.