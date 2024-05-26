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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Sezonun son prömiyeri

        Sezonun son prömiyeri

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu, MDTistanbul, 2023 - 2024 sanat sezonundaki son prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:30
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        Sezonun son prömiyeri
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu, MDTistanbul, 3 parçadan oluşan 'Rezonans' adlı programıyla 2023 - 2024 sanat sezonundaki son prömiyerini 25 Mayıs akşamı (dün akşam) Atatürk Kültür Merkezi – Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

        Programda, dünya prömiyerini yapan, İtalyan koreograf Erika Silgoner’in 'Pasion S', MDTistanbul

        sanatçılarından Evrim Akyay’ın 'Rutin' ve Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in MDTistanbul

        için 2018'de yarattığı 'Heyecan' adlı parçaları yer aldı.

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        'Pasion S'in müziği Onur Seçki - Utku Şilliler, 'Rutin'in müziği Tuluğ Tırpan ve 'Heyecan'ın müziği

        Jiho Jang imzası taşıyor.

        Gecede 'Rezonans' teması; titreşim, uyum ve etkileşim gibi kavramları vurgulayarak derin ve biri

        birbirinden farklı bir atmosfer yaratma hedefiyle izleyenlerin karşısında oldu. İstanbul Devlet

        Opera ve Balesi ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin iş birliği ile hazırlanan, Erika Silgoner’in

        parçası 'Pasion S'; yalnızlığın karmaşık katmanlarını sorgularken, gecenin ikinci parçası 'Rutin'

        ise özgün bir iç ritim ve akıcı fiziksel bir devinim içeriyor. Bu parçada, dijital sanatçısı Ecem Dilan

        Köse, 2018'de yaptığı ’Skin II’ adlı çalışmasını tekrar yorumlayarak eserde yer aldı. 'Heyecan', hayatın özünü oluşturan kural ve gelenekleri beden diliyle yansıtırken, gecenin

        titreşimini yükseltti.

        Prömiyer akşamında seyircinin büyük beğenisini kazanan 'Rezonans', gelecek sanat sezonunda

        sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
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