'Sezen Pavyonda' çekiliyor

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Berton Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, 'Sezen Sokakta'nın devamı niteliğindeki 'Sezen Pavyonda' belgeselinin çekimlerine başlandı. Belgeseli, Bedran Güzel yönetiyor.

Türkiye'nin doğusundan batısına 7 bölge 11 farklı ilde yaşayan pavyonlarda çalışan solistler, belgesel için birbirinden ilginç hayat hikâyelerini, psikolog Gökhan Çınar ile yaptıkları sohbette paylaşıyor.

Solistler, kendi hikâyelerini en iyi anlatan Sezen Aksu şarkılarını sahnede seslendirirken onları bir sürpriz bekliyor. Performans sırasında solistlerin haberi olmadan sahneye sürpriz olarak çıkan birçok ünlü isim onlara unutamayacakları bir düetle eşlik ediyorlar. Proje kapsamında ilk olarak Hakan Altun İzmir’de bir pavyonda sahneye çıkıp Sezen Aksu şarkısı seslendirdi.