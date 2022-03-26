Sezaryenle doğan bebekleri bekleyen tehlike

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Acta Paediatrica dergisinde yayınlanan bir çalışmada sezaryen ile doğan çocuklarda, çocukluk dönemi kanserlerinin daha sık olduğu açıklandı” dedi.
Birkaç hafta önce ilaçların içerisinde bulunan fitalat bileşiğinin çocuklarda kanser riskini artırdığına dair bir çalışma yayınlandığını vurgulayan Prof. Dr. Coşkun, “Şimdi ise Acta Paediatrica dergisinde yayınlanan başka bir çalışmada sezaryen ile doğan çocuklarda, çocukluk dönemi kanserlerinin daha sık olduğu açıklandı. Montreal Üniversitesinde görev yapan Sophie Marcoux ve arkadaşlarının çalışmasında 1 milyonun üzerindeki çocuğu 2006 ile 2020 yılları arasında 14 yaşlarına gelene kadar takip ettiler. Çalışmanın sonucunda sezaryen ile doğan çocuklarda herhangi bir kanser riski normal yolla doğumu gerçekleşenlere göre yüzde 16 daha fazla bulunmuş. Lenfoma gibi hematolojik kanserlerde bu risk yüzde 12, solid tümörler açısından yüzde 21 daha fazla olarak bulunmuş. 2 yaş civarında bu risk artışı daha belirginleşmektedir ve lenfoma ve sarkoma risk en fazladır” ifadelerini kullandı.
NORMAL DOĞUMDA BEBEK FAYDALI BAKTERİLERİ ALIYOR
Bu risk artışının altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Coşkun, “Normal vajinal doğum esnasında çocuk tarafından, annenin vajinasından geçerken faydalı bakteriler alınmakta ve bunlar immün sistemin güçlü kalmasını sağlamaktadır. Sezeryan ile olan doğumda bebek faydalı bakterileri alamıyor ve bu durum kanser hücreleriyle savaşan immun sistemde belki de bir eksikliğe yol açıyor olabilir. Doğum esnasındaki maruz kalınan hormonlar ile de bu durum ilişkili olabilir mi diye düşünülüyor” diye konuştu.
TÜRKİYE'DE SEZARYEN ORANLARI ÇOK YÜKSEK
Sezaryenle doğan bebeklerde hafif ve orta derece gelişme bozukluklarının, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları gibi rahatsızlıkların daha fazla olduğunu bildiklerini de belirten Prof. Dr. Coşkun, “Fakat bu çalışma kanser riskinin de sezaryenle doğan bebeklerde daha fazla olduğunun gösterilmesi açısından önemli. Bu risk artışının üzerine gidilerek hem doğrulanması hem de altta yatan sebebin ne olduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Ülkemizde hala sezaryen oranları çok yüksek. Bebek ve anne açısından hayati risk taşıyan durumlar dışında normal doğumun tercih edilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!