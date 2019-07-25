25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeyma Subaşı'nın hayatının kaleme alındığı 'Sadece Şeyma'daki hata pahalıya mal oldu. Kitabın 'Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım' bölümünde 'Hyalüronik Asit' yerine insan sağlığı için çok tehlikeli olan 'Hidroklorik Asit' yazılmasıyla tam bir skandala imza atılmıştı.
Şeyma Subaşı'nın cilt ve beslenmeye yönelik olarak bir diğer adı 'Tuz Ruhu' olan 'Hidroklorik Asit'i ''Hidroklorik asit ve nemlendiriciyi unutma' sözleriyle tavsiye etmesi sonucunda Şeyma Subaşı'na veya 'Sadece Şeyma'nın yayın evine bir dava açılmadı ama görünen o ki söz konusu skandal, kitap satışlarını büyük ölçüde etkiledi.Skandal 'Asit' hatası 'Sadece Şeyma'da bu şekilde yer almıştı.
Yayın evi, revize ettiği kitabın yeni basımlarını satış noktalarına dağıttı.
Ne var ki 'Sadece Şeyma'nın yeni basımları okuyuculardan ilgi görmedi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre kitap, 20 gün içinde sadece 1380 adet satıldı.
Hidroklorik Asit: Hidroklorik asit, sağladığı kolaylıkların yanında, zehirli bir maddedir ve insan dokuları başta olmak üzere çoğu yüzeye büyük tahribat verir. Bu nedenle bu asit ile çalışılırken güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulmalıdır. Asit, toksik olmasının yanında, gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olmaktadır ve solunum sistemi için tahriş edici özellik taşımaktadır.
Hyalüronik Asit: İnsan vücudundaki görevi, daha çok gelişim, iyileştirme ve bakım üzerine kuruludur. Dokularda bulunduğu için cildin esnekliğini korumakta, stabil bir durumda tutma ve kollajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir. Çünkü bu liflerin eksikliği cildin esnekliğini olumsuz şekilde etkiler.
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