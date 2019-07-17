"NE DÜŞÜNSENİZ HAKLISINIZ"



Çok başarılı, çok değerli köşe yazarlarımız, haber spikerlerimiz... Benimle ilgili yazan, konuşan, videolar çeken, politika, ülke değerleri (daha önemli, dolu konular yani) konuşmak yerine 'Şeyma Subaşı' diye ölen kişiler için cevabım ne mi? Nokta. Size saygım sonsuz. Sizi seviyorum. Ne düşünseniz haklısınız ve teşekkür ediyorum.