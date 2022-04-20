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Şeyma Subaşı: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin!

Şeyma Subaşı'nı sinirlendiren iddia!

Geçtiğimiz ay Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın, maddi açıdan zor günler geçirdiği ve bu nedenle eski sevgilisinin aldığı pahalı eşyaları sattığı ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Subaşı, tepki sosyal medya hesabından dile getirdi

20.04.2022 - 17:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şeyma Subaşı, nikah masasına oturmaya hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'den ayrılmıştı. Evliliğe giden yolda üçüncü kez Mısırlı iş insanı ile ilişkisini sonlandıran Subaşı, "Tekrar barışmayacağız!" açıklamasını yapmıştı.

  • Subaşı hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Maddi açıdan zor günler geçiren ünlü ismin, eski sevgilisinin aldığı hediyeleri satışa çıkardığı ileri sürüldü.

    Şeyma Subaşı'nın ikinci el lüks ürünler alan mağaza ve internet sitelerine onlarca kıyafet, aksesuar sattığı yerine ise replika ürünler satın aldığı iddia edildi.

  • "ALMAK DEĞİL, PAYLAŞMAK DAHA DEĞERLİ"

    Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, isyan etti. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan 31 yaşındaki ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Bugün hakkımda çıkan yeni bir yalan haberle uyanmışken bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istedim. Yarın, şimdiye kadar yaptığımız gibi kendi kıyafetlerimden seçtiğim parçaları sokak hayvanları yararına satışa çıkarmak üzere hesabıma yükleyeceğiz.

  • Subaşı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Benim bugüne kadar şahsi eşyalarımdan hiçbirini kendi çıkarım uğruna satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Allah da hiçbir zaman bu duruma düşürmesin. Son yıllarda almanın değil paylaşmanın daha değerli olduğunu dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak gerektiğini her seferinde dile getiriyorum. Yani keşke herkes bize verilen bu güzel aklı 'daha faydalı ne yapabilirim?' diye düşünerek kullansa. Her neyse, yalan haberinizin zamanlaması için ayrıca teşekkürler.

  • SON KALAN İZİ DE SİLDİRDİ!

    Öte yandan Mohammed Alsaloussi ayrılık kararının ardından "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyen Şeyma Subaşı, eski aşkından kalan son izi de sildirmişti. Subaşı, kolundaki 'Meedo'nun adının yer aldığı dövmenin üzerini kapatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bu pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, böylelikle, "Geri dönüş yok." mesajını da vermiş oldu.

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