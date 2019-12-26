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2017 yılında Fransa'da evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, evliliklerinin üzerinden bir yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.
Boşandıktan sonra açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, katıldığı bir programda özel hayatına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Magazin Noteri'ne konuşan Subaşı, "Keşke Acun'dan 3 tane çocuk yapsaydım, şimdi rahattım. Kardeşler beraber büyürdü. Başka babadan çocuk olayında kitleniyorum. Nasıl olacak bilmiyorum... Türk birinden mi, yabancı birinden mi olacak? Ben İtalya'da yaşasam Acun, Melisa'nın İtalya'ya gitmesine izin vermez..." dedi.
Eski evliliğinden de bahseden Şeyma Subaşı, "Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan. Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için devam edecek bir karakterde değilim. O da beni istemedi ben de onu istemedim. İkimiz de birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım ölüyordum onun için" ifadelerini kullandı.
Boşandıktan sonra takipçi sayısının arttığını belirten Şeyma Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: Acun boşandıktan sonra, 'Yakında 1 milyon takipçiye inersin' dedi. Takipçim 2.8 milyondan, 3 milyona çıktı.
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