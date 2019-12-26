Ben çok Allah'a inancı olan bir insanım ve biz böyle büyüdük. Melisa'ya da öyle yapıyorum. Kimse öyle düşünmez ama keşke Melisa ile bu muhabbetlerimizi duysanız. O kadar iyi anlıyor ki... Çok tatlı bir şekilde ona anlatıyorum, inşallah doğru söylüyorumdur.



O dönem çok ağladım, çok üzüldüm. Gerçekten çok Allah'a sığındım ve dua ettim. Kuran'ın yarısını okudum. Bu tamamen kalple alakalı bir şey. Senin niyetin neyse o tamamen sana geliyor. O yüzden içki içmiyordum ve namaza başlamıştım.



Karnım büyümüştü ve hala ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum. Hamileliğimin son iki haftasında oturarak namaz kılmaya başlamıştım. Namaz kılarak doğuma gitmiştim. Çok da kolay bir doğum yaşadım, çok şükür.



