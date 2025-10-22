Seyhan Baraj Gölü'nde alarm: Suyun çekildiği alanlar bu şekilde
Adana Seyhan Baraj Gölü'nde yağışların azlığıyla çekilen su nedeniyle derin çatlaklar oluştu
Yaz boyunca ve sonbaharda neredeyse yok denecek kadar az yağmurun yağdığı Adana'da, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Seyhan Baraj Gölü de kuruma noktasına geldi.
Gölde sular iyice çekildi. Suyun çekildiği alanlarda ise toprak çatlamaya başladı.
Dörtler Mahallesi'nde yaşayanlardan Sedef Yıldırım, "Bu zamanlarda hiç yağmur yağmadı. Geçen gün biraz yağdı ama yetersizdi. Baraj gölünde sular bayağı çekildi. Daha önce köyün önüne kadar su çıkıyordu ama artık yok. Yağmur yağmazsa kıtlık kopacak" dedi.
Mahalle sakinlerinden Adem Önder de, "Birkaç yıldır yeterli yağmur yağmıyor. Bu nedenle göl sahası boşaldı. Burası eskiden doluydu. Gençliğimde balıkçılık yapardım ve buralarda avlanırdım. Yaklaşık 5 yıldır durum bu şekilde. Göl yatağını otlar kaplamış. Bu gidişle Adana susuz kalabilir. Tarım alanında zaten maliyetler yüksek, kuraklık olunca tamamen etkilendik. Baraj gölü çekilince toprakta kuraklığa bağlı çatlaklar oluştu" diye konuştu.
