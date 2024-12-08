Seydikemer’de TIR'ın çarptığı kişi öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde TIR'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Giriş: 08.12.2024 - 01:03 Güncelleme: 08.12.2024 - 01:03
Y.Ç. idaresindeki TIR, Bekçiler Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kelletaş’a (64) çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Kelletaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kelletaş’ın cenazesi incelemenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR şoförü gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ