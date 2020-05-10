Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; yaşam koçu Şeyda Coşkun, Kuruçeşme'deki bir marketten çıkarken objektiflere yansıdı.

Maskesini yarım taktığı görülen Coşkun, "Oruç başıma vurdu" ifadelerini kullandı. Coşkun, "Artık maske alerji yapmaya başladı" diyerek yarım taktığı maskeyi düzeltti.

Alışveriş merkezlerinin açılıp, sahillerin kapalı kalmasına üzüldüğünü dile getiren Coşkun, konuyla ilgili "Daralmaya başladım, nefes almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!