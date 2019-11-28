Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Şeyda Coşkun ile Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda bir saat sohbet eden ikili, kendilerini çeken muhabirleri görünce kahkaha atmaya başladı.

Gazetecilere arabanın önünde poz veren Ergen, "Bakın, plaka tam bana göre. 'Fit' yazıyor" diyerek gülerek poz verdi. Şarkıcı, yoğunluğundan dolayı sıkılaştırılmış bir program üzerinde sohbet ettikleri söyledi.