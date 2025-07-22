İlk kez 2022 yılında uygulamaya konulan Seyahatsever Projesi, 2025 yazında da gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 18-30 yaş aralığındaki gençler, önceden rezervasyon yaptıkları sürece Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklama hakkı elde ediyor. Yaz aylarında farklı şehirleri keşfetmek isteyen gençler için hem bütçe dostu hem de güvenli bir seyahat seçeneği sunan bu proje, sosyal ve kültürel etkileşimi de teşvik ediyor. Peki, bu ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanabileceğiniz yurtlar hangi illerde yer alıyor? Rezervasyon işlemleri nasıl yapılıyor? İşte projeye dair tüm merak edilen bilgiler ve 2025 yılına ait güncel yurt listesi...