'Müslüm'ün senaryosunu kimleri yazdığı kesinleşti

Merhum şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatını hikâye edinen 'Müslüm' adlı sinema filmi, 2018'de gösterime girdi. Hakan Kırvavaç ile Can Ulkay'ın yönettiği filmde başrolleri; Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl paylaştı. Dolar kurunun 4.80 TL olduğu dönemde 84 milyon 600 TL hasılat elde eden 'Müslüm', 6.480.563 izleyiciyle Türk sinemasının en çok izlenen 5'inci filmi konumunda bulunuyor.

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O dönemde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt, 'Müslüm'ün hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğu, filmin jeneriğinde adlarının yazılmadığı gerekçesiyle yapımcı Mustafa Uslu'ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. 2022'de sonuçlanan davada mahkeme, Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ı haklı bularak, 'Müslüm'ün senaryo sahipleri olduğuna hükmetti. Mahkeme, filmin ön jenerikleriyle tanıtıcı malzemelerinde Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt’ın ismine senarist olarak yer verilmesine karar verdi.

Yıldız Bayazıt - Mine Şengöz

REKLAM Yapımcı Mustafa Uslu davayı, Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin karanını onayarak, 'Müslüm'ün senaristlerinin Mine Şengöz ile Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi. YÜKSEK GİŞELİ FİLMLER İCRALIK OLDU 'Müslüm'ün yapımcısı Mustafa Uslu'nun diğer filmleriyle ilgili de bir başka gelişme yaşandı. 'Müslüm'ün yanı sıra; 'Ayla', 'Türk İşi Dondurma' ve 'Çiçero' telif haklarıyla birlikte icradan satışa çıkarıldı. İstanbul 12. İcra Dairesi tarafından yayımlanan resmi ilana göre, 4 film icradan satışa çıkarıldı. HANGİ FİLMİ KAÇ KİŞİ İZLEDİ? ♦ Müslüm (2018) İzleyici Sayısı... 6.480.563 ♦ Ayla (2018) İzleyici Sayısı... 5.589.872 ♦ Türk İşi Dondurma (2019) İzleyici Sayısı... 571.758 ♦ Çiçero (2019) İzleyici Sayısı... 936.601 'Türk iş Dondurma', 'Çiçero' ve 'Ayla'; telif hakkı, 'Müslüm ise % 50'lik hissesiyle açık artırmaya sunulacak. Satışlar, eylülde gerçekleştirilecek.